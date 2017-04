Die Wahlkommission in der Türkei hat nach Auszählung fast aller Stimmen die Unterstützer des Referendums über die Einführung eines Präsidialsystems zum Sieger erklärt.

Kommissionschef Güven sagte in Ankara, endgültige Zahlen könnten aber erst in elf bis zwölf Tagen bekanntgegeben werden. Die Kampagne der Befürworter habe 1,25 Millionen Stimmen mehr als die Gegner der Reform, 600.00 Wahlzettel müssten noch ausgezählt werden. Staatchef Erdogan sprach von einer historischen Entscheidung der türkischen Nation, die nun respektiert werden müsse, auch vom Ausland. Die Verfassungsänderung, die dem Staatsoberhaupt deutlich mehr Befugnisse verschaffen würde, soll durch die Parlaments- und Präsidentschaftswahl im November 2019 gültig werden. Oppositionsführer Kilicdaroglu von der CHP will das Ergebnis nicht anerkennen. Die CHP will mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmzettel neu auszählen lassen. Ähnlich äußerte sich die kurdische HDP.



