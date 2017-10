Die türkische Polizei hat landesweite Razzien gestartet, um Haftbefehle gegen 121 früherer Mitarbeiter des Außenministeriums zu vollstrecken.

Ihnen werde zur Last gelegt, in Verbindung mit dem Prediger Gülen zu stehen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Eine Sondereinheit der Polizei zur Terrorismusabwehr operiere derzeit an 30 Orten. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich. Der Geistliche lebt im Exil in den USA und bestreitet die Vorwürfe.