Türkei Weitere Razzien auf der Suche nach Istanbul-Attentäter

Weitere Razzien in der Türkei nach dem Istanbul-Anschlag (picture alliance / dpa-ZB / Jens Kalaene)

In der Türkei hat die Polizei bei der Suche nach dem Istanbuler Attentäter weitere Razzien durchgeführt.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden Gebäude in Außenbezirken Istanbuls durchsucht. Mehrere Personen seien festgenommen worden. Es handele sich um in der Türkei lebende Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren in China. Sie würden verdächtigt, dem Attentäter geholfen zu haben.



Bei dem Anschlag in der Silvesternacht auf einen Nachtclub waren 39 Personen getötet worden.