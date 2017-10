Ein weiterer deutscher Staatsbürger ist auf Druck türkischer Behörden im Ausland verhaftet worden.

Das berichten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde der in Köln lebende Mann bereits im Juli von Interpol in der Ukraine verhaftet. Er hat sowohl die türkische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Zwar ist er inzwischen wieder auf freiem Fuß, darf das Land aber nicht verlassen, bis über eine Auslieferung an die Türkei entschieden wird. Ihm wird vorgeworfen, in zwei Morde verwickelt zu sein. Auch in Deutschland hat sich die Türkei bereits mehrfach um eine Auslieferung des Mannes bemüht. Deutsche Gerichte hatten dies jedoch abgelehnt, weil sie die Vorwürfe für unbegründet hielten - zuletzt im Juni dieses Jahres. Er war 2007 aus der Türkei nach Deutschland geflohen und hatte politisches Asyl erhalten.



Der Prozess gegen den in der Türkei inhaftierten deutschen Menschenrechtler Steudtner soll am Mittwoch kommender Woche beginnen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Demnach nahm das Gericht in Istanbul die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft an. Steudtner wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.