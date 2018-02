In der Türkei ist ein weiterer inhaftierter deutscher Staatsbürger freigelassen worden.

Das Auswärtige Amt bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass die Zahl der politischen Häftlinge mit deutschen Pässen in dem Land damit auf sechs gesunken sei. Weitere Informationen wurden unter Verweis auf Datenschutzgründe nicht bekanntgegeben.



Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 sind mindestens 28 Deutsche verhaftet worden - mindestens 22 sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der prominenteste Gefangene ist der Journalist Deniz Yücel, dessen Festnahme am kommenden Mittwoch genau ein Jahr zurückliegt.

