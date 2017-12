In der Türkei ist ein weiterer Deutscher aus der Haft entlassen worden.

Der 45-Jährige aus Hessen saß seit September im Gefängnis. Er soll in den nächsten Tagen nach Deutschland zurückkehren. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befinden sich nun noch sieben Deutsche aufgrund politischer Vorwürfe in der Türkei in Haft. Regierungssprecher Streiter sagte in Berlin, die Lösung der verbliebenen Fälle sei eine wichtige Aufgabe zur Verbesserung der Beziehungen. Die Nachricht, dass heute ein Mann freigekommen sei, nehme man positiv zur Kenntnis.



Auch ein türkischer Mitarbeiter der Zeitung "Cumhuriyet" kommt nach einer Entscheidung eines Istanbuler Gerichts frei. Der Buchhalter saß neun Monate in Untersuchungshaft, weil er die Anwendung ByLock auf seinem Smartphone hatte, die von den Behörden mit der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht wird. Die Staatsanwaltschaft Ankara hat aber inzwischen festgestellt, dass im Zusammenhang mit ByLock Tausende Menschen zu Unrecht beschuldigt wurden. Deshalb wird mit zahlreichen weiteren Freilassungen gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.