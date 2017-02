Türkei "Welt"-Korrespondent Yücel kommt in Untersuchungshaft

Deniz Yücel in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" (dpa/Karlheinz Schindler)

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel kommt in der Türkei in Untersuchungshaft.

Dies entschied nach Angaben der Zeitung "Die Welt" ein Haftrichter in Istanbul. Er folgte damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft. Yücel wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. Bundeskanzlerin Merkel sprach in Berlin von einer unverhältnismäßig harten Entscheidung der türkischen Justiz. Die Bundesregierung erwarte, dass in dem Fall der hohe Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft berücksichtigt werde.



Yücel hatte sich vor zwei Wochen der Polizei gestellt und befand sich seitdem in Gewahrsam. Er hatte über gehackte E-Mails des türkischen Energieministers Albayrak berichtet, der ein Schwiegerohn von Präsident Erdogan ist. Journalistenverbände halten die Anschuldigungen gegen ihn für konstruiert und fordern seine Freilassung. Der 43-Jährige ist Türkei-Korrespondent der "Welt". Er besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft.