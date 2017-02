Türkei "Welt"-Reporter Deniz Yücel kommt in U-Haft

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel kommt in der Türkei in Untersuchungshaft. Dies entschied nach Angaben der Zeitung "Die Welt" ein Haftrichter in Istanbul. Yücel wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen.