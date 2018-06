Einen Tag vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei endet dort heute der Wahlkampf.

Staatspräsident Erdogan und der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ince, werden noch einmal bei Massenkundgebungen in Istanbul auftreten. Gestern hatten sich hunderttausende Anhänger der Opposition zu einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Ankara versammelt. Umfragen zufolge gilt Erdogan als Favorit. Eine absolute Mehrheit in der ersten Wahlrunde könnte er aber verfehlen.



Der türkische AKP-Abgeordnete Yeneroglu, erwartet eine faire Abstimmung. Er sagte im Deutschlandfunk, zum Schutz der Bevölkerung sollten in kleineren Orten des Landes, wo die PKK die Menschen einschüchtere, die Wahlergebnisse anonym bleiben. Das diene der Demokratie. Zugleich begrüßte er, dass dem Linken-Politiker Hunko als OSZE-Wahlbeobachter die Einreise in die Türkei verweigert wurde. Dieser sei ein aktiver Unterstützer der PKK und damit nicht unparteiisch. Die Bundesregierung hatte Ankara wegen des Einreiseverbots eine Verletzung internationaler Regeln vorgeworfen.

