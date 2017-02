Türkei Yeneroglu verteidigt Yildirims Oberhausen-Besuch

Der AKP-Politiker Yeneroglu hat den geplanten Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim morgen in Oberhausen verteidigt.

Es gehöre den zu zentralen politischen Zielen seiner Partei, die im Ausland lebenden türkischen Staatsbürger aktiv in den politischen Willensbildungsprozess einzubinden, sagte Yeneroglu im Deutschlandfunk. Da fast die Hälfte der im Ausland lebenden Türken in Deutschland wohne, sei es nachvollziehbar, dass man Wahlkampfaktivitäten hier besonders priorisiere.



Yildirim will in Oberhausen vor Anhängern der türkischen Regierungspartei AKP für die Verfassungsreform in seinem Land werben. Politiker von SPD, Linken und Grünen lehnen den Auftritt ab. Der Grünen-Abgeordnete Mutlu sagte im ZDF, die türkische Regierung erkläre alle Gegner des Präsidialsystems zu Terroristen.