Der türkische Ministerpräsident Yildirim hat mit Unverständnis auf das niederländische Vorgehen reagiert.

Er teilte in der Nacht in Ankara mit, das Verhalten der Niederlande sei nicht akzeptabel. Die sogenannten europäischen Freunde der Türkei, die von Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechten sprächen, seien ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Die türkischen Bürger in Westeueropa rief er zur Mäßigung auf. Sie sollten nicht auf Provokationen eingehen. Zugleich kündigte Yildirim harte Konsequenzen für die Niederlande an.



Damit eskaliert der Streit zwischen den den beiden Staaten weiter. Die türkischen Behörden sperrten gestern Abend bereits die Botschaft der Niederlande in Ankara und das Konsulat in Istanbul ab. Zur Begründung nannte das Außenministerium Sicherheitsbedenken. Dem niederländischen Botschafter, der derzeit außer Landes ist, untersagte die Regierung bis auf Weiteres eine Rückkehr.



Heute nimmt der türkische Außenminister Cavusoglu im französischen Metz an einer Wahlkampfveranstaltung teil.