Türkei Yildirim wirbt für ein Ja zur Verfassungsreform

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim auf dem offiziellen Wahlkampfauftakt für das Verfassungsreferendum. (AFP / Adem ALTAN)

Der türkische Ministerpräsident Yildirim hat seine Landsleute aufgefordert, für die umstrittene Verfassungsreform zu stimmen.

Er sagte auf einer Großkundgebung in Ankara, eine Zustimmung zum Präsidialsystem sei ein Ja zu einer stabilen, starken Türkei. Die Veranstaltung läutete den Wahlkampf für das Referendum ein. Die Menschen in der Türkei stimmen am 16. April über eine neue Verfassung ab. Sie würde Präsident Erdogan umfassende Machtbefugnisse einräumen. Gegner der Reform befürchten, dass die Türkei dadurch ein autoritärer Staat wird.