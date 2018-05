Der Verteidiger des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel muss sich wegen Beleidigung der Justiz vor Gericht in Istanbul verantworten.

Veysel Ok drohen bis zu zwei Jahre Haft, wie die "Welt am Sonntag" berichtet. Das Urteil wird in der kommenden Woche erwartet. Ok hatte 2015 in einem Interview gesagt, die türkische Justiz sei durchgängig gleich gefärbt und spreche mit einer Stimme. Dem Bericht zufolge wurde das Verfahren auf Verlangen des Büros von Präsident Erdogan begonnen. Das gehe aus der Anklageschrift hervor. Ok wies die Vorwürfe zurück. Er habe lediglich seine Erfahrung als Rechtsanwalt mitgeteilt. Er habe das Justizsystem nicht beleidigt, sondern kritisiert.



Ok verteidigt den Journalisten Yücel in dem Prozess wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda. Yücel wurde im Februar vorläufig auf freien Fuß gesetzt und hat die Türkei daraufhin verlassen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.