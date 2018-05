In der Türkei sind laut einem Pressebericht 104 Menschen wegen des Vorwurfs der Rebellion zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden.

Ein Gericht habe sie für schuldig befunden, an dem gescheiterten Militärputsch vor zwei Jahren beteiligt gewesen zu sein, schreibt die türkische Zeitung "Hurriyet". 52 weitere Angeklagte erhielten demnach wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung Haftstrafen zwischen 10 und 20 Jahren.



Westliche Staaten werfen dem türkischen Präsidenten Erdogan vor, politisch Andersdenkende und regierungskritische Medien unter dem Vorwand des Kampfes gegen Terror und Rebellion zu unterdrücken. Die Regierung in Ankara spricht dagegen von notwendigen Maßnahmen angesichts der Gefahren für die nationale Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.