Frieden daheim, Frieden in der Welt. Mustafa Kemal Atatürk hat das einst gesagt. Der Begründer der Republik Türkei: Er wusste wovon er sprach.

Frieden daheim? Nein, in der Türkei herrscht kein Frieden. Die Menschen fürchten sich vor Terroranschlägen, Militärschlägen, willkürlichen Festnahmen und Entlassungen. Das Land befindet sich im Ausnahmezustand. Seit dem 21. Juli herrscht der Präsident per Dekret. Recep Tayyip Erdoğan gibt den starken Kapitän, der sein Schiff durch raue Gewässer steuert. Wie viel Wind hat er selbst gesät, den sein Land nun als Sturm erntet? Wer fragt, kriegt Ärger. Wer ihn kritisiert, riskiert seinen Job, seine Freiheit, seine Unversehrtheit.

Nie herrschte Erdoğan mit mehr Macht als heute. Und es droht noch ärger zu werden. Der 62-Jährige weiß sehr wohl, wie sehr er politisch durch die Eskalation in seinem Land profitiert hat. Den Umsturzversuch Mitte Juli hat er noch in der Putschnacht als Geschenk Gottes bezeichnet. Den Ausnahmezustand weiß er für seine Zwecke zu nutzen. Jeder Widerstand gegen seine Machtambitionen wird gebrochen.

Politische Gegner werden von ihm selbst oder von ihm ergebenen Medien als Terroristen, Separatisten oder Verräter gebrandmarkt. Gezielt ist die linksliberale prokurdische HDP diskreditiert und kriminalisiert worden. Jene Partei, wegen der Erdoğans AKP im Juni 2015 die absolute Mehrheit im Parlament verlor. Jene Partei, die von der AKP-Regierung gebeten worden war, zwischen der PKK und Ankara zu vermitteln. Frieden daheim heißt zuvörderst: Frieden mit den Kurden, Wiederaufnahme der Gespräche mit der PKK.

Türkei ist umgeben von Ländern im Kriegs- oder Krisenzustand

Frieden in der Welt? Die Türkei ist umgeben von Ländern im Kriegs- oder Krisenzustand. Und Ankara mischt nun mit: im Irak und vor allem in Syrien. Es ist ein unkalkulierbares Spiel mit dem Feuer – an der Seite Russlands und Irans, die mit größter Brutalität Aleppo eingenommen haben. So verheerend die innere Sicherheit des Landes, so bedrohlich der außenpolitische Kurs der türkischen Führung.

Ja, Europa hätte die Türkei viel früher und entschlossener in der Flüchtlingsfrage unterstützen müssen. Nein, die EU darf wegen Erdoğans Drohung, den Flüchtlingsdeal aufzukündigen, ihre Grundsätze nicht aufgeben: Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit sowie rechtsstaatliche Prinzipien gehören zu den Fundamenten der EU.

Und ja, die EU muss weiter mit Ankara über den EU-Beitritt verhandeln. Brüssel, Berlin, Washington sie müssen mit Ankara im Gespräch bleiben – trotz und gerade wegen Erdoğans Machtallüren. Erdoğan ist nicht die Türkei, die Türkei ist nicht Erdoğan.

Die Westbindung der Türkei ist wichtig für Deutschland und Europa. Das wissen die gut 6.000 deutschen Firmen in der Türkei, das weiß auch die importorientierte türkische Wirtschaft. Die Türkei ist ein Land in Not, sie ist ein Freund in Not. Sie braucht Hilfe. Der gegenwärtige Flirt mit Russland mag reizvoll sein, aber daraus kann keine anhaltende Liebe entstehen. Staatsgründer Atatürk wusste es zu seiner Zeit, viele Türken wissen es auch und Erdoğan wird es auch begreifen. Hoffentlich, bevor es zu spät ist.