"Geh doch nach drüben!" Das war die gängige Formel, zu Zeiten des Kalten Kriegs, mit der Leute abgekanzelt wurden, die, in welcher Form auch immer Kritik an den Verhältnissen im Westen übten. Das neue "Geh doch nach drüben!" ist das "Was wollt Ihr in Deutschland?"

"Alle Türken mit deutschem Pass, die für die islamische Diktatur in der Türkei gestimmt haben, sind herzlich eingeladen, Deutschland zu verlassen", twitterte AfD-Vize Beatrix von Storch – und machte der Rechtsausleger-Partei erneut alle Ehre. Doch die Formel ist zu einfach – damals wie heute.

Natürlich ist es irritierend, dass sich so viele Türken, die in Deutschland leben, für das Präsidialsystem ausgesprochen haben, für ein System also, dessen demokratische Defizite ganze Seiten füllen, und unter dem sie selbst nicht zu leiden haben werden.

Fehlende Information? Oder fehlende Integration?

Abgesehen davon, dass sich nur die Hälfte der wahlberechtigten Türken beteiligt haben: Mit einem "Was wollt Ihr hier?" ist es nicht getan. Glaubt irgendjemand, dass jemand Deutschland verlässt – nur weil er diese Frage gestellt bekommt?

Natürlich sollten sich diejenigen, die mit "ja" stimmten, Fragen stellen. Welchen Wert hat für sie Demokratie und Rechtsstaat? Haben sie sich wirklich darüber informiert, welche Folgen ihr Votum hat – auch aus deutschen Medien? Machen sie es sich zu bequem, indem sie aus lauter Gewohnheit und wegen schlechter Deutsch-Kenntnisse lieber das türkische Fernsehen einschalten – mit der bekannten Einseitigkeit in der Berichterstattung?

Aber die Fragen stellen sich – und da hat Grünen-Chef Cem Özdemir recht – auch an die Deutschen. Weshalb ist es so, dass sich viele Türken in Deutschland auch nach Jahrzehnten immer noch als Türken fühlen? Woran liegt es, dass viele Türken Erdogan als ihren Präsidenten sehen?

Klares Signal erforderlich

Vielleicht, weil er auch ihr Präsident ist? Weil Deutschland – allen voran die Union – den Deutsch-Türken die deutsche Staatsangehörigkeit verweigerte? Weil die Deutschen die Türken nicht wirklich als Landsleute haben wollten – und zwar bis heute nicht?

Dass fast zwei Drittel derjenigen Türken in Deutschland, die ihre Stimme abgaben, für die umstrittene Verfassungsreform stimmten – das könnte vor allem damit zu tun haben, dass sie sich abgelehnt fühlen. So wie sie nicht zu Unrecht den Eindruck hatten, dass ein EU-Beitritt ihres Heimatlandes auf die lange Bank geschoben wurde.

Fragt sich bloß: Wie heraus aus der Misere? Das geht nur, wenn endlich das klare Signal gegeben wird: Ihr gehört zu uns! Auch wenn Ihr mit 'ja' gestimmt habt."

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 haben mir Fans der türkischen Nationalmannschaft – junge Deutsch-Türken – ihren deutschen Personalausweis gezeigt; und sie waren stolz darauf. Das ist Ausdruck gelebter Integration. Und sicher nicht das Infragestellen des Doppelpasses. Und das ewige Wiederholen der platten Formel: "Geh doch nach drüben!" erst recht nicht.