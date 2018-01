Vor dem Stuttgarter Landgericht hat der Prozess gegen drei Mitglieder einer türkischen Familie begonnen.

Sie sollen vor knapp sieben Jahren die Tochter zum Heiraten in die Türkei verschleppt haben, weil sie ihren westlichen Lebenswandel ablehnten. Vor Gericht stehen die Eltern und der Onkel der jungen Frau. Der Onkel soll die damals 22-Jährige in Stuttgart mit einer Substanz in ihrem Eiskaffee betäubt haben. In der Türkei wurde sie dann gegen ihren Willen verheiratet. Später gelang ihr die Flucht zurück nach Deutschland.



(Az.: 5 KLs 27 Js 59935/15).

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.