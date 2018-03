Nach einem Brandanschlag auf eine Moschee in Baden-Württemberg spricht die Türkische Gemeinde in Deutschland von einem Terrorakt.

Solche Taten bedrohten nicht nur die Menschen direkt, sondern erschütterten auch die Grundfesten der Gesellschaft, sagte der Bundesvorsitzende der Gemeinde, Sofuoglu. Der Fall müsse gründlich aufgeklärt werden. Gestern waren in die Moschee in Lauffen am Neckar Brandsätze geworfen worden.



Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, es werde nach mindestens fünf Tätern gesucht und wegen des Verdachts auf versuchten Mordes ermittelt. Bei dem Anschlag war niemand verletzt worden. Zur Tatzeit hielt sich der Imam

in dem Gebäude auf.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.