Der Vorsitzende des Vereins Türkische Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, sieht vor der morgigen Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei wachsende Chancen für Oppositionskandidat Ince. Dieser werde immer beliebter, sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung". Das spüre man auch in Deutschland.

Sofuoglu erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gestern hatte es erneut eine Massenkundgebung Inces gegeben. Hunderttausende kamen Medienberichten zufolge in Ankara zusammen. Bereits am Donnerstag versammelten sich ähnlich viele Menschen zu einer Veranstaltung des CHP-Kandidaten am Strand von Izmir. Heute plant er einen Auftritt in Istanbul.



Präsident Erdogan und seine AKP gelten als Favorit. Der AKP drohen jedoch Stimmenverluste. Zudem ist unsicher, ob Erdogan in der ersten Runde die nötige Mehrheit erhält.

