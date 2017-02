Türkische Justiz Gabriel kritisiert lange Inhaftierung Yücels als unfair

SPD-Chef und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel auf einer Pressekonferenz in Salzgitter am 23.02.2017. (dpa/Holger Hollemann)

Bundesaußenminister Gabriel hat die Inhaftierung des deutschen Reporters Deniz Yücel in der Türkei kritisiert.

Der SPD-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", es sei weder nötig noch fair, ihm bis zu einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung so lange die Freiheit zu nehmen. Schließlich habe er sich aus freien Stücken gestellt, um eine Aussage machen zu können. Yücel, dem unter anderem Terror-Propaganda vorgeworfen wird, hat außer der deutschen auch die türkische Staatsangehörigkeit. Er arbeitet für die Zeitung "Die Welt".



In Flörsheim, der hessischen Heimatstadt Yücels, gab es heute einen Autokorso mit eta 150 Fahrern, die seine Freilassung verlangten.