Die türkische Militäroffensive gegen kurdische Milizen im Norden Syriens stößt in den EU-Staaten und den USA auf Besorgnis.

Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, es dürfe keine Eskalation in der Region geben. Die österreichische Außenministerin Kneissl verlangte Verhandlungen. Man könne die Dinge nicht auf dem Schlachtfeld lösen. Die französische Regierung beantragte eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates. US-Außenminister Tillerson erklärte, vor allem die Situation der Zivilisten gebe Anlass zur Sorge.



Die türkische Armee war gestern in den Norden Syriens vorgerückt. Ziel der Offensive ist nach Angaben von Präsident Erdogan die Zerschlagung der Kurdenmiliz YPG. Ankara betrachtet sie als Ableger der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die USA sieht die YPG dagegen als Verbündeten im Kampf gegen die IS-Terrormiliz an.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.