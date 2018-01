Der AKP-Politiker Yeneroglu ist der Auffassung, dass der türkische Militäreinsatz in Nordwestsyrien völkerrechtlich gedeckt ist.

Er verwies im Deutschlandfunk auf Artikel 51 der UNO-Charta und das Recht auf Selbstverteidigung. Die Türkei will in der Region Afrin die kurdische YPG-Miliz vertreiben - den bewaffneten Arm der Partei PYD. Yeneroglu sprach von einer Terrororganisation, die ein Risiko für die Sicherheit der Türkei darstelle. Auch kämpften dort inzwischen frühere IS-Kämpfer als Söldner. Yeneroglu wollte nicht direkt bestätigen, dass die türkische Armee deutsche Panzer gegen die kurdischen Einheiten einsetzt. Er stellte aber klar, dass beim Kauf keinesfalls vereinbart worden sei, dass die Panzer nicht gegen Terroristen verwendet werden dürften.



Der AKP-Politiker ging auch auf die Debatte ein, ob Imame des Islamverbandes Ditib in deutschen Moscheen dazu aufgerufen haben, für einen türkischen Sieg zu beten. Yeneroglu sagte, die Inhalte der Gebete seien kein Grund zur Aufregung. Es werde nicht für den Krieg gebetet, sondern für die türkischen Soldaten und deren Überleben.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.