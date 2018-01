Der ehemalige türkische Premier Ahmet Davutoğlu hat einen Begriff geprägt, der heute fast wie eine Parodie klingt: "Null Probleme mit Nachbarn", sagte er, sei das Leitmotiv türkischer Politik. Mittlerweile hat sich dieses Prinzip ins Gegenteil verkehrt.



Recep Tayyip Erdoğan hat viel dafür getan, sein Land von Freunden und Nachbarn zu isolieren: Er hat unter anderem deutsche Staatsbürger verhaften lassen und die USA als Putschhelfer beschimpft. Sein gefährlichstes Spiel betreibt der türkische Präsident jedoch in Syrien.



Seit einer Woche führt die Türkei in der Provinz Afrin, im Nordwesten des Landes, Krieg gegen die kurdische Miliz YPG. Die Offensive kam nicht überraschend. Erdoğan betrachtet die YPG als den syrischen Ableger der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Erdoğan inszeniert sich als Kriegsherr

Die Türkei hat jedes Recht, sich gegen Terror zu verteidigen. Mit dem Angriff auf Afrin, eine der letzten Provinzen in Syrien, die von dem Bürgerkrieg verschont blieb, dürfte Erdoğan jedoch die Region nur weiter destabilisieren.



Die Attacken des türkischen Militärs treffen nicht nur YPG-Kämpfer, sondern auch Zivilisten. Laut Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen alleine in den ersten Kriegstagen mindestens 30 Menschen ums Leben.



Erdoğan inszeniert sich als Kriegsherr. Ein Großteil seiner Landsleute nimmt ihm das ab. In den türkischen Moscheen beten Imame für den Sieg in Afrin. Das Fernsehen sendet Bilder der "Operation Olivenzweig" in Dauerschleife. Selbst Oppositionelle unterstützen den Militäreinsatz.



Die Kriegspropaganda kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Erdoğan in Syrien aus einer Position der Schwäche heraus handelt. Er wollte einst die Region neu ordnen und beherrschen. Inzwischen geht es ihm fast nur noch darum, einen Kurden-Staat zu verhindern.

Die USA ignorieren die Verbindung der YPG zur PKK

Der Erfolg der Türkei in Afrin ist bislang überschaubar. Selbst wenn es dem türkischen Militär gelingen sollte, die YPG aus Afrin zu vertreiben, ist unklar, wie es weitergeht. Es gibt weitere kurdische Gebiete, die Türkei dürfte kaum gewillt sein, die Region dauerhaft zu besetzen. Ihre arabischen Verbündeten sind dazu nicht in der Lage. Die Kriegseuphorie, die weite Teil der türkischen Gesellschaft erfasst hat, könnte schnell in Verdruss umschlagen.



Erdoğan ficht das nicht an. Er hat angekündigt, die Offensive auf die Stadt Manbidsch auszudehnen. Er riskiert damit eine Eskalation des Konflikts, denn in Manbidsch sind, anders als in Afrin, US-Soldaten stationiert.

Die USA ignorieren die Verbindung der YPG zur PKK. Sie brauchen die Miliz als Partner im Kampf gegen den "Islamischen Staat". Washington hat Kritik an der Türkei bislang weitestgehend gescheut – offenbar in der Hoffnung, die "Operation Olivenzweig" könnte auf die Grenzregion beschränkt bleiben. Sollten türkische Soldaten in Richtung Manbidsch marschieren, wäre diese Zurückhaltung nicht länger möglich. Die USA müssten die YPG fallen lassen – oder sich direkt gegen den NATO-Partner Türkei stellen.



Der Konflikt um Afrin bringt auch Deutschland in Verlegenheit. Die Türkei setzt bei ihrem Vormarsch deutsche Leopard-Panzer ein, deren Modernisierung Außenminister Sigmar Gabriel der Regierung in Ankara gerade erst in Aussicht gestellt hat. Die Bundesregierung hat das Projekt inzwischen gestoppt, auch um die deutsche Öffentlichkeit zu beruhigen. Doch auf Dauer werden sich die Probleme mit der Türkei nicht durch bloßes Wegsehen lösen lassen.

Für einen Kompromiss könnte es zu spät sein

Von der Auseinandersetzung zwischen der Türkei und der YPG profitiert letztlich vor allem ein Dritter: Diktator Baschar al-Assad. Das türkische Militär, so heißt es, könnte Afrin nach der "Operation Olivenzweig" dem Regime übergeben. Gleichzeitig hat die YPG Assad um Hilfe gebeten. Erdoğan hat Assad als Kriegsverbrecher bezeichnet und seinen Sturz betrieben. Nun sieht es so aus, als könnte er ihm helfen, an der Macht zu bleiben.



Die USA und die EU haben den Syrienkrieg nur noch am Rande verfolgt. Durch den Einmarsch der Türkei in Afrin sind sie zum Handeln gezwungen. Es läge nun an ihnen, einen Kompromiss zwischen der Türkei und der PKK/YPG auszuhandeln. Das Problem ist, dass es dafür schon zu spät sein könnte.