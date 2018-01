Vor der türkischen Militäroffensive im Nordwestens Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 5.000 Menschen geflohen.

In dem UNO-Bericht heißt es, die schwächsten der Betroffenen in der Gegend hätten zurückbleiben müssen. Der Bericht stützt sich auf lokale Quellen.



Die türkische Armee will die kurdische YPG-Miliz aus der Region Afrin vertreiben. Die türkische Regierung sieht in der YPG eine Terrorgruppe, während die USA mit den Kurden im Kampf gegen den IS zusammenarbeiten. Der türkische Außenminister Cavusoglu drängte die USA, die Zusammenarbeit mit mit der YPG einzustellen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.