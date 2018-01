Die Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Wagenknecht, hat wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien den Abzug der Bundeswehrsoldaten vom Nato-Stützpunkt Konya gefordert.

Wagenknecht sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man könne nicht ausschließen, dass die Awacs-Aufklärungsflugzeuge Daten gewännen, die dem - Zitat - "Angriffskrieg" des türkischen Präsidenten Erdogan gegen die Kurden nützten. Die Linken-Politikerin verlangte außerdem den Stopp der Rüstungsexporte an Ankara. Der SPD-Außenpolitiker Mützenich sagte im Deutschlandfunk, es sei nicht auszuschließen, dass bei der türkischen Offensive in der Region Afrin Leopard-Panzer aus Deutschland im Einsatz seien. Fotos deuteten darauf hin. Bei der Diskussion über die Rüstungsexportrichtlinien sollte man sich mit einem Lieferungsstopp an die Türkei beschäftigten, meinte Mützenich.

