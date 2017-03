Trotz wachsender Kritik will die türkische Regierung in Deutschland weiter für das umstrittene Verfassungsreferendum werben.

Das kündigte Außenminister Cavusoglu bei einem Wahlkampfauftritt in der Türkei an. Zugleich bezeichnete er Beschränkungen und Auftrittsverbote als undemokratisch. Mitglieder seiner Regierung könnten überall hingehen, um türkische Bürger zu treffen. Daran könne sie niemand hindern.

Wirtschaftsminister Zeybekci will heute Nachmittag an einer Kulturveranstaltung in Leverkusen teilnehmen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sieht die Polizei keine Sicherheitsgefahren. Damit gebe es auch keine Veranlassung für eine Absage. Am Abend wird Zeybekci zu einer Veranstaltung in Köln erwartet.