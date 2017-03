Nach Berichten über Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland hat der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufgenommen.

Es bestehe der Verdacht, dass Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung in der Bundesrepublik ausgeforscht werden, so die Behörde gegenüber NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Das Ermittlungsverfahren richte sich gegen bisher unbekannte Angehörige des türkischen Nachrichtendienstes MIT.



Bundesinneniminister de Maiziere, CDU, sprach heute von strafbaren Handlungen. Spionage werde nicht geduldet. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Oppermann, sagte, der türkische Geheimdienst habe in Deutschland nichts zu suchen.



Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Beck. Im Deutschlandfunk sagte er, Berlin müsse Ankara klar machen, dass Bürgerinnen und Bürger unseres Landes geschützt würden - unabhängig davon, woher sie stammten.



Nach Angaben des niedersächsischen Innenministers Pistorius, SPD, sind deutschlandweit etwa 300 Einrichtungen und Personen betroffen. In Niedersachsen seien zwei Firmen und eine Schule der Gülen-Bewegung bespitzelt worden.