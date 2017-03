In der Debatte um türkische Wahlkampfauftritte in Deutschland fordert der CDU-Politiker Bosbach eine klare Haltung der Bundesregierung.

Bosbach sagte im Deutschlandfunk, Deutschland sei keine Provinz der Türkei und habe kein Interesse, innertürkische Konflikte zu importieren. Die Bundesregierung müsse höflich, aber bestimmt signalisieren, dass solche Veranstaltungen hierzulande unerwünscht seien. Er bedauere, dass die Regierung die Kommunen mit diesem Thema alleine lasse. Ähnliches hatteschon Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft im DLF gesagt. Bosbach sagte weiter, offensichtlich befürchte Berlin eine Eskalation mit der Türkei und sorge sich um den EU-Flüchtlingspakt mit Ankara.



Anders als Bosbach ist Außenminister Gabriel nicht generell gegen Auftritte türkischer Politiker in Deutschland. "Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber er muss unsere Regeln respektieren", schrieb Gabriel in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Gabriel warnte wegen des aktuellen Streits vor einer weiteren Eskalation im deutsch-türkischen Verhältnis. Das Fundament der Freundschaft dürfe nicht zerstört werden, warnte er.



In den vergangenen Tagen hatten unter anderem die Städte Gaggenau und Frechen Redeauftritte türkischer Minister abgesagt. Davon war auch der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci betroffen. Er nannte die Absagen "nicht akzeptabel". Seine Reden wird er dennoch halten - am Nachmittag ist ein Auftritt in Leverkusen geplant, am Abend will er in einem Kölner Hotel sprechen.