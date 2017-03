Dürfen türkische Politiker in Deutschland Wahlkampf machen? Darüber wird in beiden Ländern weiter gestritten. Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Regierungschef Yildirim bemühten sich in einem Telefonat um Verständigung. Außenminister Cavusoglu kündigte weitere Politiker-Auftritte an. Und NRWs Ministerpräsidentin Kraft fordert deutliche Worte aus Berlin.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu kündigte bei einem Wahlkampfaufritt in der Türkei an, man werde trotz der wachsenden Kritik weiter in Deutschland für das umstrittene Verfassungsreferendum werben. Beschränkungen und Auftrittsverbote bezeichnete er als undemokratisch.

Bereits für Sonntag plant Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci einen Auftritt in Köln. Nach Angaben der Kölner Polizei ist die Veranstaltung in einem Hotel in der Innenstadt geplant. Auf der Facebook-Seite der Jugendorganisation der Union Europäisch-Türkischer Demokraten heißt es, Zeybekci werde über das geplante Präsidialsystem in der Türkei informieren. Außerdem will er ein Grußwort bei einem Konzert in Leverkusen sprechen. Zuvor hatten die Behörden Auftritte des Ministers in Köln und Frechen verhindert. Auch in anderen deutschen Städten waren Reden türkischer Regierungsmitglieder abgesagt worden.

Im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk forderte die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die Bundesregierung auf, in der Frage der Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland deutliche Worte an die Türkei zu richten. Man müsse klarmachen, dass man keinen innertürkischen Wahlkampf in Deutschland wolle. "Welches diplomatische Instrument da genommen wird, das muss die Bundesregierung selbst entscheiden", sagte Kraft. Die Ministerpräsidentin sieht hier die Kanzlerin am Zuge, schließlich spreche sie mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Und "selbstverständlich" sei auch der Außenminister gefordert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte in der Sache am Samstag mit dem türkischen Regierungschef Binali Yildirim. Das Gespräch sei gut und produktiv verlaufen, wird Yildirim von türkischen Medien zitiert.

Politologe rechnet mit "Kalten Krieg" zwischen Berlin und Ankara

Der türkische Politologe Hüseyin Bagci rechnet unterdessen mit einem "Kalten Krieg" zwischen Deutschland und der Türkei. Im Deutschlandfunk sagte er, mit der Inhaftierung des Korrespondenten Deniz Yücel und dem Streit um Wahlkampfaufritte türkischer Politiker in Deutschland sei das Verhältnis am Tiefpunkt angelangt. Bagci geht davon aus, dass sich die Konfrontation zwischen Berlin und Ankara in den kommenden Tagen weiter verschärfen wird.

Präsident Erdogan habe in der Türkei eine "politische Kampfrhetorik" gegenüber Deutschland etabliert. Das Staatsoberhaupt mache keinen Hehl mehr daraus, dass er Deutschland als Feind betrachte. Noch verfange diese Rhetorik bei den meisten Türken nicht, doch erwartet der Politologe in den kommenden Tagen "antideutsche Demonstrationen" in der Türkei, sagte Bagci im Deutschlandfunk.

Hinzu komme, dass Erdogan Bundeskanzlerin Merkel nicht mehr als starke Regierungschefin ansehe - und ihre Niederlage bei der Bundestagswahl in diesem Jahr für möglich halte. "Erdogan betreibt Merkel-Bashing", sagte Bagci - und forciere einen "Kalten Krieg" zwischen Deutschland und der Türkei.

Erdogan missbraucht Fall Yücel für Wahlkampfzwecke

Darüber hinaus wirft der türkische Oppositionspolitiker Mithat Sancar Erdogan vor, den Fall Yücel für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Erdogan schüre den Konflikt mit Deutschland ganz bewusst, um Stimmen im nationalistischen Lager zu sammeln, sagte der Abgeordnete der pro-kurdischen HDP "Spiegel Online".

Yücel sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Erdogan hatte den deutsch-türkischen Journalisten gestern als als Agenten der Bundesrepublik und Aktivisten der verbotenen Kurdenorganisation PKK bezeichnet. Das Auswärtige Amt wies die Vorwürfe als abwegig zurück.

