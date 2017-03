Länder und Kommunen dringen im Streit um Auftrittsverbote für türkische Politiker auf eine klare Positionierung des Bundes.

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, es könne nicht sein, dass dies am Ende an den Kommunen hängenbleibe. Über das passende diplomatische Instrument müsse vielmehr die Bundesregierung entscheiden. Die SPD-Politikerin betonte, sie sehe Kanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel am Zug. Sie habe zu dem Thema auch schon Telefonate geführt. Zuvor hatte bereits der Deutsche Städtetag den Bund aufgefordert, das Problem nicht bei den Rathäusern abzuladen. Gefragt seien Außenpolitik und Diplomatie. Dies könne nur zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara besprochen werden. Der CSU-Innenpolitiker Uhl plädierte im Deutschlandfunk dafür, Auftritte von Präsident Erdogan und seinen Ministern in Deutschland zu verbieten. Als wehrhafte Demokratie dürfe man den Feinden der Demokratie keine Versammlungsfreiheit gewähren. SPD-Fraktionschef Oppermann erklärte dagegen in der "Welt am Sonntag", zwar liege es nahe, propagandistische Veranstaltungen verhindern zu wollen. Nehme man Meinungsfreiheit aber ernst, dürfe man nicht Gleiches mit Gleichem vergelten.