Die niederländische Regierung hat dem Flugzeug des türkischen Außenministers Cavusoglu die Landeerlaubnis entzogen.

Der Minister wollte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Rotterdam vor Landsleuten für das Verfassungsreferendum in der Türkei werben, mit dem die Vollmachten von Staatschef Erdogan ausgeweitet werden sollen.



Die Stadt Rotterdam hatte den Auftritt verboten. Cavusoglu hatte daraufhin erklärt, er werde trotzdem kommen. Außerdem drohte er den Niederlanden mit Sanktionen, falls er an seiner Rede gehindert werde.



Auch andere europäische Länder haben Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker bereits unterbunden. Die Bundesregierung will von ihrem Recht, solche Auftritte in Deutschland zu verbieten, keinen Gebrauch machen.



In den Niederlanden finden am Mittwoch Wahlen statt. Dabei kann der Rechtspopulist Wilders Umfragen zufolge mit kräftigen Stimmengewinnen rechnen.