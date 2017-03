Die niederländische Regierung hat dem Flugzeug des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu die Landeerlaubnis entzogen. Der Minister wollte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Rotterdam vor Landsleuten für das Verfassungsreferendum in der Türkei werben. Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte mit Konsequenzen.

Nach offiziellen Angaben zog die niederländische Regierung die Landeerlaubnis für das Flugzeug des Ministers zurück. Zur Begründung hieß es, man sehe Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Die türkischen Behörden seien nicht willens, behördliche Auflagen einzuhalten. Zudem habe die Türkei Sanktionen angedroht, sollte Cavusoglu nicht auftreten dürfen.

Der türkische Außenminister will trotz der entzogenen Landeerlaubnis in das Land kommen. Er fahre nach Rotterdam, sagte er dem Fernsehsender CNN-Türk. Cavusoglu will für das Verfassungsreferendum werben, mit dem die Vollmachten von Präsident Erdogan ausgeweitet werden sollen.

Präsident Erdogan drohte mit Folgen. "Ihr könnt das Flugzeug des Außenministers stoppen wie ihr wollt", sagte er auf einer Kundgebung in Istanbul. "Schauen wir mal, wie eure Flugzeuge von jetzt an in die Türkei kommen." Während die Menge buhte, sagte er weiter: "Sie wissen nichts von Politik und internationaler Diplomatie, diese Nazi-Überbleibsel. Sie sind Faschisten."

Wahlen am Mittwoch

Auch andere europäische Länder haben Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker bereits unterbunden. Die Bundesregierung will von ihrem Recht, solche Auftritte in Deutschland zu verbieten, keinen Gebrauch machen.

In den Niederlanden finden am Mittwoch Wahlen statt. Dabei kann der Rechtspopulist Geert Wilders Umfragen zufolge mit kräftigen Stimmengewinnen rechnen.

