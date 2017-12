Die Bundestagsabgeordneten der CSU wollen sich auf ihrer Klausurtagung Anfang Januar für einen umgehenden Abbruch der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei aussprechen.

Die repressive Politik Präsident Erdogans disqualifiziere das Land für einen Beitrittsprozess, heißt es in einer Beschlussvorlage. Auch weitere Visa-Erleichterungen seien ausgeschlossen. Stattdessen plädiere die CSU für "realistische Kooperationsformen" mit Ankara als Sicherheits- und Wirtschaftspartner.



Derweil nannte es der seit über einem Jahr in der Türkei inhaftierte Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Demirtas, falsch, sich gegen eine Vollmitgliedschaft in der EU zu stellen. Der "Bild"-Zeitung sagte er, sein Land bestehe nicht nur aus der AKP. Vielmehr kämpften "Millionen Landsleute seit Jahren entschlossen für eine Volldemokratie". Aus Berlin erwarte er daher Unterstützung bei der Entwicklung der Rechte und Freiheiten im Rahmen der EU-Werte.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.