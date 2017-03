Die Spionage-Tätigkeiten der Türkei gegen mutmaßliche Erdogan-Gegner in Deutschland sind nach Auffassung von Bundesinnenminister de Maizière strafbar.

Der CDU-Politiker erklärte in Passau, er habe der Regierung in Ankara bereits mehrfach deutlich gemacht, dass so etwas nicht gehe. Unabhängig davon, wie man zur Gülen-Bewegung stehe, gelte bei uns deutsches Recht, und Bürger, die hier wohnten, könnten nicht von einem ausländischen Staat ausspioniert werden. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Beck. Im Deutschlandfunk sagte er, Berlin müsse Ankara klar machen, dass Bürgerinnen und Bürger unseres Landes geschützt würden - unabhängig davon, woher sie stammten.



NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten berichtet, dass der türkische Geheimdienst MIT mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert. Nach Angaben des niedersächsischen Innenministers Pistorius sind deutschlandweit etwa 300 Einrichtungen und Personen betroffen. In Niedersachsen seien zwei Firmen und eine Schule der Gülen-Bewegung bespitzelt worden.



Gülen lebt seit einigen Jahren im Exil in den USA. Der türkische Präsident Erdogan wirft ihm und seinen Anhängern vor, für den Putschversuch im vergangenen Sommer verantwortlich zu sein.