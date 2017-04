Im Herbst vergangenen Jahres, mitten im amerikanischen Wahlkampf, kamen in einem New Yorker Hotel der türkische Außenminister und sein Amtskollege für Energiefragen – letzterer zugleich Schwiegersohn von Präsident Erdogan – mit dem späteren US-Sicherheitsberater Flynn zu einer Unterredung zusammen. Dabei soll es nach übereinstimmenden Medienberichten um die Frage gegangen sein, ob und wie man den in Pennsylvania residierenden islamischen Geistlichen Fethullah Gülen entführen und in die Türkei zurückbringen könne. Das türkische Auslieferungsbegehren komme nicht voran – da müsse man die Sache eben auf eigene Art und Weise lösen.

Spionageaktivitäten des türkischen Geheimdienstes

Gegen diesen ungeheuerlichen Verdacht wirken die Spionageaktivitäten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland vergleichsweise harmlos. In beiden Fällen jedoch tritt die irrwitzige Hybris der türkischen Staatsführung in ihrem Kampf gegen ihre vermeintlichen Gegner deutlich zutage: Ankara will nicht nur bestimmen, wer ein Terrorist ist – sondern auch wie diese Menschen selbst außerhalb der Türkei zu behandeln sind. Und die türkische Regierung scheint anzunehmen, dass ihre westlichen Verbündeten sie dabei gewähren lassen.

Anders ist die Übergabe ihrer – ja illegal – in Deutschland erspitzelten Erkenntnisse an den BND nicht zu verstehen. Sie hatten, so ist zu befürchten, tatsächlich geglaubt, dass die deutsche Polizei mit der Liste in der Hand die 300 Personen festnimmt und sie mit dem nächsten Flugzeug nach Istanbul überstellt. Geradeso wie in der Türkei, wo Zehntausende auf bloßen Verdacht hin und ohne Verfahren im Gefängnis sitzen.

Nun toben Politik und Presse in der Türkei und sprechen von "Verrat" der deutschen Behörden, weil diese in einigen Fällen die Betroffenen gewarnt haben. Doch die Wut ist wohl nicht zuletzt deshalb so groß, weil Ankara mit der eigenen Version des Putschversuchs vom vergangenen Sommer noch niemanden im Westen hat überzeugen können.

Zweifel an vorgelegten Dokumenten

Nicht nur der Bundesnachrichtendienst hat Zweifel an der alleinigen Schuld des Gülen-Netzwerkes. Auch Briten und Amerikanern reichen die vorgelegten Beweise bis heute nicht. Was immer die Türken in den vergangenen Monaten an Akten im Ausland übergeben haben – von den Behörden in Berlin bis Washington wurden sie überwiegend als dürftig und rechtsstaatlich dubios eingeschätzt.

Es ließe sich darüber streiten, ob es klug vom BND war, die türkische Verdächtigenliste an die Öffentlichkeit zu spielen und die Türkei damit öffentlich an den Pranger zu stellen. Vielleicht hätte es ausgereicht, die Anmaßung in aller Schärfe zurückzuweisen. Denn auch dies sollte nicht vergessen werden: Für die Terrorabwehr hierzulande hat die Zusammenarbeit mit der Türkei erhebliche Bedeutung – nicht zuletzt weil sie Transitland für IS-Terroristen ist.

Erst vor wenigen Tagen wurden in Istanbul drei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Attentat auf dem Breitscheidplatz auf Ersuchen der deutschen Behörden festgenommen. Diese Zusammenarbeit könnte demnächst schwieriger werden.

Dessen ungeachtet aber muss gelten: Wer einmal eine Gülen-nahe Schule besucht oder einen Artikel in einer kurdischen Zeitung veröffentlicht hat, ist vielleicht in der Türkei heute ein Terrorverdächtiger. Aber eben nicht in Deutschland. Im Gegenteil: Er verdient im Zweifel unseren Schutz vor der Verfolgungswut Ankaras. Und so wird sich die Bundesregierung in ihrer Standfestigkeit gegenüber der Türkei auch an der Behandlung der wachsenden Zahl von Asylanträgen aus der Türkei messen lassen müssen.