Der türkische Geheimdienst spioniert auch Bundestagsabgeordnete aus.

Das bestätigte Innenstaatssekretär Krings in einer Fragestunde des Bundestages. Auf der Liste, die der Geheimdienst dem Bundesnachrichtendienst übergeben habe, stehe der Name eines Bundestags-Mitglieds. Darüber hinaus sei eine weitere Politikerin genannt worden. Wie das Recherche-Netzwerk von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR berichtet, handelt es sich um die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering. Ihr würden Beziehungen zur islamischen Gülen-Bewegung vorgeworfen, hieß es.



Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hatte der türkische Geheimdienst - offenbar in der Hoffnung auf Unterstützung - der deutschen Seite eine Liste mit mehr als 300 Namen überreicht. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben aber stattdessen die Betroffenen gewarnt.