Der türkische Generalstab soll seine im Ausland stationierten Offiziere angewiesen haben, geflohene türkische Soldaten gezielt auszuforschen.

Laut Recherchen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR erging ein entsprechender Befehl am 9. Juni an alle türkischen Militärattachés sowie an türkische Offiziere in Nato-Stützpunkten. Den Angaben zufolge werden sie darin aufgefordert, Informationen über den Wohnort desertierter Soldaten zu beschaffen, über mögliche Asylanträge und über Kontakte zu ausländischen Regierungen oder Medien.



Nach dem Putschversuch in der Türkei im Sommer 2016 hatten türkische Militärangehörige aus Angst vor politischer Verfolgung auch in Deutschland Zuflucht gesucht. Die Regierung in Ankara macht für den gescheiterten Umsturz den islamistischen Prediger Gülen verantwortlich und vermutet dessen Anhänger auch im Militär.