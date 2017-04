Nach dem türkischen Militäreinsatz im Norden Syriens sind dort nach Angaben aus Ankara bislang rund 50.000 vertriebene Menschen in ihre Heimatorte zurückgekehrt.

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte, die Syrer seien in jene Gebiete zurückgekehrt, die die türkischen Streitkräfte und die mit ihnen verbündeten Rebellengruppen von der IS-Terrormiliz zurückerobert hätten. Der türkische Militäreinsatz hatte im vergangenen Sommer begonnen und war am Mittwoch für beendet erklärt worden. Ziel war, den IS aus der Region zu vertreiben und eine Ausbreitung der syrisch-kurdischen YPG-Miliz zu verhindern. In Nordsyrien bleibt auch nach dem Ende des Einsatzes türkisches Militär stationiert.