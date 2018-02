In mehreren deutschen Städten haben tausende Menschen gegen den türkischen Militäreinsatz im Norden Syriens protestiert.

In Stuttgart nahmen nach Polizeiangaben etwa 5.000 Personen an der Kundgebung teil, darunter viele Kurden. In Bonn waren es 2.000 Menschen, in Hamburg etwa 1.700 und in Hannover 1.200. Auch in Göttingen und Oldenburg gab es Proteste. Kundgebungen fanden auch in Frankreich statt. In Paris und Straßburg gingen jeweils mehrere tausend Menschen auf die Straße. - Das türkische Militär geht seit rund zwei Wochen gegen die Kurden im Norden Syriens vor. Wie ein Armeesprecher mitteilte, kamen bei dem Einsatz heute acht türkische Soldaten ums Leben.



Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sollen türkische Grenzsoldaten auf Flüchtlinge aus Syrien schießen. Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan erklärte, das sei sehr unwahrscheinlich, man werde aber prüfen, ob es Einzelfälle gebe.

