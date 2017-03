Der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci hat bei einem Besuch in Leverkusen zunächst auf politische Aussagen verzichtet.

Er sei gekommen, um Freude zu bereiten, sagte Zeybekci in einem Grußwort vor einem Konzert zu Ehren eines verstorbenen türkischen Musikers. Später sollte ein Termin in Köln folgen. Zuletzt hatten mehrere deutsche Kommunen Auftritte türkischer Regierungsmitglieder abgesagt, die vor der anstehenden Volksabstimmung für die von Staatschef Erdogan angestrebte Verfassungsänderung für ein Präsidialsystem werben wollten. Erdogan hatte daraufhin erklärt, solche Methoden machten keinen Unterschied zu denen der Nazi-Zeit.



CSU-Generalsekretär Scheuer sprach in der "Passauer Neuen Presse" von einer ungeheuerlichen Entgleisung eines Despoten. Unions-Fraktionschef Kauder kritisierte die Äußerungen im ARD-Fernsehen als unglaublichen und nicht akzeptablen Vorgang.