Der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci hat bei einem Auftritt in Köln für die Politik von Staatschef Erdogan geworben.

Ohne das angestrebte Präsidialsystem direkt zu erwähnen, stellte er wirtschaftliche Anstrengungen der Türkei heraus. Zuvor noch hatte er beim Besuch einer Kulturveranstaltung in Leverkusen in einem Grußwort auf politische Aussagen verzichtet. Zuletzt hatten mehrere Kommunen Auftritte türkischer Minister abgesagt. Erdogan hatte daraufhin von Methoden wie in der Nazi-Zeit gesprochen. Dies wurde von Bundesjustizminister Maas im ARD-Fernsehen als abstrus und infam zurückgewiesen. Auch Politiker von CDU und CSU sprachen von einer Unverschämtheit und einer Entgleisung. Inzwischen erklärte Erdogan, wenn er wolle, werde er selbst nach Deutschland kommen. Man solle nicht versuchen, ihn daran zu hindern. Ob tatsächlich ein Besuch geplant ist, blieb offen.