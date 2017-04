In der Türkei sind seit heute früh mehr als 55 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die von Präsident Erdogan angestrebte Verfassungsänderung zu entscheiden.

Letzten Umfragen zufolge lagen die Befürworter knapp vor den Gegnern. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Die Wahllokale schließen um 16 Uhr. Erdogan gab in Istanbul seine Stimme ab und sprach von einem Votum über die Zukunft der Türkei. Ministerpräsident Yildirim sagte bei der Stimmabgabe in Izmir, das Ergebnis des Referendums werde respektiert, egal wie es ausfallen werde. Die von Erdogan angestrebte Reform sieht vor, die Macht des Staatschefs deutlich auszuweiten. Unter anderem soll das Amt des Ministerpräsidenten entfallen. Die Opposition warnte bis zuletzt vor einer Ein-Mann-Herrschaft.



Im Vorfeld des Verfassungsreferendums in der Türkei gab es in der vergangenen Nacht einen Angriff auf einen Regionalpolitiker der regierenden AKP. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen beschossen kurdische Extremisten den Wagen des Politikers in der Provinz Van im Südosten der Türkei. Dabei kam ein Leibwächter ums Leben, ein weiterer erlitt Verletzungen.