In der Türkei stimmen die Bürger in einem Referendum über die von Präsident Erdogan angestrebte Verfassungsänderung ab.

Letzten Umfragen zufolge lagen die Befürworter knapp vor den Gegnern. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Erdogan gab in Istanbul seine Stimme ab und sprach von einem Votum über die Zukunft der Türkei. Ministerpräsident Yildirim sagte, das Ergebnis des Referendums werde respektiert, egal wie es ausfallen werde. In einem Wahllokal in der Provinz Diyarbakir kamen bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwei Menschen ums Leben, wie die Nachrichtenagentur DHA meldet. Es sei zwischen mehreren Wahlberechtigten zu einem Streit gekommen, bei dem diese mit Messern und Schusswaffen aufeinander losgegangen seien. Die Wahlbeobachterin der Linkspartei, Hänsel, kritisierte eine systematische Ausgrenzung der prokurdischen Oppositionspartei HDP bei dem Referendum.



- Die angestrebte Reform sieht vor, die Macht des Staatschefs deutlich auszuweiten. Unter anderem soll das Amt des Ministerpräsidenten abgeschafft werden. Die Opposition warnte bis zuletzt vor einer Ein-Mann-Herrschaft.