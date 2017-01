Türkischer Oppositionspolitiker Parlament hat sich selbst entmachtet

Das Parlament in Ankara, die Große Nationalversammlung der Türkei. (picture alliance / dpa / EPA FILE)

Das türkische Parlament hat nach Ansicht des Oppositionspolitikers Kilicdaroglu mit der Zustimmung zur Verfassungsreform für ein Präsidialsystem seine eigenen Machtbefugnisse abgetreten.

Die Nationalversammlung habe Verrat an ihrer Geschichte begangen, sagte der Vorsitzende der Mitte-Links-Partei CHP in der vergangenen Nacht in Ankara. Den von der Parlamentsmehrheit zuvor gebilligten Systemwechsel bezeichnete er als Katastrophe. Zugleich äußerte er aber die Erwartung, dass die Reform bei der für Ende März oder Anfang April geplanten Volksabstimmung scheitern werde. Im Referendum ist eine einfache Mehrheit entscheidend. Im Parlament hatten 339 Abgeordnete und damit neun mehr als die erforderliche Mehrheit für ein Präsidialsystem gestimmt, wie es Staatschef Erdogan anstrebt.