Die griechische Regierung hat am Abend die Annullierung des Asylbescheids für einen türkischen Soldaten beantragt. Das Büro von Ministerpräsident Tsipras teilte in Athen mit, man werde in Berufung gehen.

Zuvor hatte die Türkei mit diplomatischen Konsequenzen gedroht. Griechenland habe erneut bewiesen, dass es Putschisten Schutz gewähre, hieß es aus dem Außenministerium in Ankara.



Die für Asylverfahren zuständigen Behörden in Griechenland hatten ihre Entscheidung unter anderem mit einem Hinweis auf die Menschenrechtslage in der Türkei begründet. Der Soldat hatte sich 2016 mit sieben weiteren Militärs per Hubschrauber ins Nachbarland abgesetzt. Er bestreitet eine Beteiligung am gescheiterten Putsch.

