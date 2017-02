Türkischer Wahlkampf Bosbach gegen Erdogan-Auftritt in Deutschland

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Der CDU-Innenpolitiker Bosbach hat dazu aufgerufen, eine Wahlkampfveranstaltung des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland zu verhindern.

Dazu müsse man alle politischen und rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, sagte Bosbach im Deutschlandfunk. Erdogan sei mit Riesenschritten unterwegs in Richtung eines autoritären Regimes.



Dagegen erklärte SPD-Kanzlerkandidat Schulz, Erdogan sei wie jeder andere Vertreter befreundeter Staaten willkommen. Er müsse sich allerdings an die Regeln und Gepflogenheiten eines demokratischen Rechtsstaats halten, sagte Schulz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Das Auswärtige Amt erklärte, derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass Erdogan zu einem Wahlkampfauftritt nach Deutschland kommen wolle.



Die Türkische Gemeinde in Deutschland wandte sich unterdessen gegen die von Erdogan geplante Verfassungsänderung. Damit entferne sich Ankara von allen demokratischen Grundsätzen, heißt es in einem Beschluss der Organisation, der den Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" vorliegt.