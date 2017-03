In der Debatte um türkische Wahlkampfauftritte in Deutschland fordert der CDU-Politiker Bosbach eine klare Haltung der Bundesregierung.

Bosbach sagte im Deutschlandfunk, Deutschland sei keine Provinz der Türkei und habe kein Interesse, innertürkische Konflikte zu importieren. Die Bundesregierung müsse höflich, aber bestimmt signalisieren, dass solche Veranstaltungen hierzulande unerwünscht seien. Er bedauere, dass die Regierung die Kommunen mit diesem Thema alleine lasse. Offensichtlich befürchte Berlin eine Eskalation mit der Türkei und sorge sich um den EU-Flüchtlingspakt mit Ankara.



Im Laufe des Tages wird der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci zu zwei Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen erwartet - am Nachmittag in Leverkusen und am Abend in Köln.