Die Bundesregierung schließt ein Einreiseverbot für türkische Spitzenpolitiker nicht aus.

Man behalte sich eine solche Maßnahme als letztes Mittel vor, sagte Kanzleramtschef Altmaier der Funke-Mediengruppe. Dass man die völkerrechtlichen Möglichkeiten bisher nicht ausgeschöpft habe, sei keine "Freikarte für die Zukunft", betonte der CDU-Politiker. Hintergrund sind die umstrittenen Wahlkampfauftritte von Vertretern aus Ankara, die vor dem anstehenden Referendum um Zustimmung für das von Staatschef Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben wollen. Inzwischen kündigte das Saarland als erstes Bundesland an, Auftritte dieser Art zu untersagen. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer erklärte, sie wolle nicht auf eine Entscheidung des Bundes warten.



Für die kommenden Wochen sind Reden türkischer Politiker in Hamburg sowie den baden-württembergischen Städten Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe geplant. In Deutschland leben gut 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken.