In Deutschland wird weiter kontrovers über den Umgang mit Wahlkampfauftritten türkischer Politiker diskutiert.

Bundesinnenminister de Maizière sprach sich im ARD-Fernsehen gegen weitere Reden von Mitgliedern der Regierung in Ankara auf deutschem Boden aus. Es müsse jedoch klug abgewogen werden, ob man Einreiseverbote verhänge. Finanzminister Schäuble betonte im ZDF, in der Bundesregierung herrsche Einigkeit, dass man keine Eskalation wünsche. Allerdings wolle man, dass die Türkei zur Vernunft zurückkehre. SPD-Generalsekretärin Barley sagte der Zeitung "Die Welt", man müsse alles daran setzen, dass sich eine bedrohliche Situation nicht weiter verschärfe. Jede weitere Eskalation spiele nur den radikalen Kräften in der Türkei in die Hände.



Der CDU-Europapolitiker Brok forderte eine einheitliche Linie der gesamten EU für ein Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Minister. Ähnlich äußerte sich der Vizepräsident des Europaparlaments, Graff Lambsdorff. Während die Bundesregierung -Zitat- "herumeiere", hätten die Niederlande vorgemacht, wie es gehe, meinte das FDP-Präsidiumsmitglied.