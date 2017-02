Dündar sagte dem Deutschlandfunk, in einem freien Land habe jeder das Recht zu kommen und Wahlkampf zu machen - sowohl Erdogan und seine Anhänger als auch die Gegner der Verfassungsreform. "Wenn wir für freie Meinungsäußerung sind, dann dürfen wir niemanden zensieren oder ausschließen. Wenn wir das machen, sind wir genauso wie sie. Es gäbe keinen Unterschied zwischen uns."

Er betonte jedoch, wenn Erdogan in Deutschland Hass verbreite oder polarisiere so wie in der Türkei, dann sei das nicht hilfreich für die türkische oder kurdische Gemeinde in Deutschland. "Weil es hier bereits eine polarisierte Gesellschaft gibt", sagte Dündar dem Deutschlandfunk.

Dündar in der Türkei verurteilt

Can Dündar war Chefredakteur der türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet". Wegen eines Artikels über die Zusammenarbeit des türkischen Geheimdienstes mit der Terrormiliz IS wurde er verurteilt. Seit Sommer 2016 lebt er in Deutschland.

Hier leitet er seit Kurzem das deutsch-türkische Online-Magazin "Özgürüz" (auf Deutsch: "Wir sind frei"). Das Online-Magazin soll angesichts der zunehmenden Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei kritischen Journalisten eine Stimme geben und dabei helfen, Nachrichten öffentlich zu machen, die in der Türkei sonst unterdrückt werden.

Bundesregierung hat keine Hinweise auf Erdogan-Auftritt

Vor Kurzem hatte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in Oberhausen für das Präsidialsystem geworben. Das hatte in Deutschland zu einer Debatte geführt, ob türkische Politiker in der Bundesrepublik Wahlkampf machen dürfen. Die "Bild"-Zeitung hatte zudem berichtet, dass der türkische Präsident Erdogan im März in Nordrhein-Westfalen auftreten wolle, um für die umstrittene Verfassungsänderung in seinem Land zu werben.

Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben aber keine Hinweise darauf, dass ein solcher Auftritt geplant ist. Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, eine Besuchsabsicht müsse rechtzeitig mitgeteilt werden. Das sei bisher nicht geschehen.

